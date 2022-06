Chefe de The Umbrella Academy indica o que vai acontecer após final chocante da 3ª temporada

Fãs da Netflix querem saber: qual será o destino de The Umbrella Academy e da Academia Sparrow depois do final surpreendente da 3ª temporada? Em uma entrevista recente, o showrunner Steve Blackman revelou as expectativas para o quarto ano e discutiu os momentos mais impressionantes dos novos episódios.

“Depois de impedir o fim do mundo em 1963, a Umbrella Academy volta para o presente, Mas a comemoração dura pouco: logo, os heróis percebem que as coisas não estão exatamente como tinham deixado. Na verdade, está tudo completamente diferente. É aí que entram os Sparrow”, indica a sinopse oficial do terceiro ano.

Um dos grandes trunfos de The Umbrella Academy é seu elenco de estrelas, formado por Elliot Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Aidan Gallagher e outros astros.

Veja abaixo tudo que o showrunner de The Umbrella Academy revelou sobre o futuro da série na Netflix.

Showrunner “já conhece” a história de The Umbrella Academy 4

Em um papo recente com um jornal americano, o produtor Steve Blackman respondeu algumas das questões mais importantes da 3ª e 4ª temporadas de The Umbrella Academy.

O showrunner foi perguntado, por exemplo, sobre a conexão entre os Umbrella e a Academia Sparrow.

“A minha intenção era produzir uma história sobre as diferenças entre essas famílias. Os Umbrellas se separaram na adolescência, mas se reuniram na vida adulta. Os Sparrows, por outro lado, ficaram juntos durante todo esse tempo. E assim, tornaram-se super-heróis perfeitos”, explicou Blackman.

Porém, segundo o produtor, o fato dos Sparrows terem mantido a união não quer dizer que a família não tenha problemas.

“Uma família se separou, e a outra, permaneceu unida. Mas claramente, os Sparrows não são mais felizes que os Umbrellas”, comentou o showrunner.

Steve Blackman falou também sobre a cena pós-créditos da 3ª temporada de The Umbrella Academy. No momento em questão, Ben aparece em uma estação de metrô.

“Não posso dizer para onde vamos levar essa história. Mas posso dizer que esse é o Ben dos Sparrows, e que ele não é de outra linha do tempo. É definitivamente Ben, na Coreia do Sul, em um metrô sul-coreano”, revelou Blackman.

O produtor concluiu a entrevista falando sobre a potencial 4ª temporada de The Umbrella Academy. Vale lembrar que a Netflix ainda não deu sinal verde para a produção de mais episódios.

“Obviamente queremos uma 4ª temporada. E eu já conheço a história. Será muito diferente de tudo que já fizemos. Também será um grande desafio. Teremos novos inimigos para enfrentar, mas tudo com um sabor muito original. A série continuará imprevisível e divertida, mas de uma maneira bem diferente”, revelou o showrunner.

Enquanto a Netflix não renova The Umbrella Academy para a 4ª temporada, todos os episódios da série continuam disponíveis na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.