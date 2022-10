The Walking Dead acaba com mistério de 12 anos da série

Alerta de spoiler

O primeiro episódio de The Walking Dead continua sendo um dos melhores, além de um dos mais queridos pelos fãs. O capítulo, no entanto, traz um grande mistério ao mostrar um zumbi com aparente inteligência, algo que chegamos ver em outros episódios desse ano inaugural. Na temporada final, esse enigma foi resolvido.

O episódio 19 da 11ª temporada de The Walking Dead introduziu formalmente zumbis variantes depois que The Walking Dead: World Beyond aguçou o apetite com uma cena pós-créditos.

Aaron, Jerry, Lydia e Elijah encontram um zumbi que pode senti-los de longe, pegar suas armas e até escalar cercas. De acordo com o Dr. Jenner, este é um tipo “variante”.

The Walking Dead ainda não explicou como esses zumbis ganham habilidades extras (embora World Beyond tenha sugerido que a evolução foi involuntariamente feita pelo homem), mas não há como negar que eles existem.

Isso significa que os super-zumbis mencionados na primeira temporada de The Walking Dead não são mais um furo de roteiro, mas uma linhagem não identificada anteriormente.

Como que para provar esse ponto, a variante da 11ª temporada pega uma pedra para bater na cabeça de Jerry – um retorno deliberado para o zumbi usando uma pedra para quebrar um painel de vidro na primeira temporada de The Walking Dead.

Fim do mistério

Um dos zumbis da primeira temporada de The Walking Dead foi a falecida esposa de Morgan, Jenny, que tenta girar a maçaneta da casa onde Rick, Morgan e Duane estão escondidos. A família Jones morava nesta casa desde o início do surto, e Jenny tentando abrir a porta – apesar de nenhum estímulo real a atrair especificamente para aquela casa – demonstra um eco de memória de quando ela estava viva.

Aaron explica isso no episódio 18 da 11ª temporada de The Walking Dead , afirmando: “Todos nós vimos alguns voltarem aos lugares de que se lembram”.

Apesar da afirmação de Aaron, zumbis com retenção de memória não têm sido um recurso frequente em The Walking Dead. Como a nova variante pegando uma pedra, o comentário parece projetado para abordar um furo específico da primeira temporada de The Walking Dead – neste caso, a esposa de Morgan lembrando a casa em que morava.

O final de The Walking Dead tem episódios novos todo domingo na Star+.

