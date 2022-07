The Walking Dead: Acerto de contas na sinopse dos episódios finais

The Walking Dead está se aproximando do seu aguardado desfecho, a produção da AMC, após doze anos desde a estreia, irá encerrar com oito episódios, que chegam em outubro deste ano.

A sinopse revelada (via ComicBook) pode ter dado indícios de um grande embate final, assim concluindo assuntos mal resolvidos entre os personagens.

Continua depois da publicidade

“Nos episódios finais de The Walking Dead, ameaças espreitam em cada esquina, vivas e mortas, à medida que cada grupo continua a ser pego em situações incontroláveis. A pressão iminente está chegando a um dia de acerto de contas para todos. A soma de suas jornadas individuais se acumularão em uma, ou os dividirão para sempre?”.

A última vez que vimos os protagonistas foi ao final da segunda parte da última temporada. Unidos, eles formaram um movimento de resistência contra a governadora Pamela Milton (Laila Robins) dentro da comunidade supostamente pacífica de Commonwealth. Fora de seus muros, Daryl e Maggie travaram guerra contra o vice-governador da Commonwealth, quando a Parte 2 terminou com Alexandria, Hilltop e Oceanside sob ocupação militar da Commonwealth.

Na Parte 3, os sobreviventes resistirão à Nova Ordem Mundial, ou irão morrer em batalha.

Mais sobre The Walking Dead

Baseada em uma HQ, The Walking Dead conta a história de um grupo de sobreviventes, liderados pelo xerife Rick Grimes (Andrew Lincoln), após um apocalipse zumbi.

Toda a população da Terra é infectada por um vírus misterioso que transforma os mortos em zumbis.

A temporada final foi distribuída em três partes, a terceira irá ao ar em outubro deste ano. O legado da série não irá acabar com o show, inúmeros derivados estão em desenvolvimento.

The Walking Dead pode ser assistido por meio do Star+.

Sobre o autor Redação