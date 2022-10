The Walking Dead: Astro revela que Negan teria participação menor originalmente

O astro de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, revela que Negan teria uma participação bem mais curta na série originalmente.

O personagem chegou de forma impressionante em The Walking Dead, aterrorizando Rick, fazendo parte do gancho final da 6ª temporada e matando dois personagens importantes logo no início da 7ª, Abraham (Michael Cudlitz) e Glenn (Steven Yeun).

É inegável que o Negan mudou o sentido de ameaça no apocalipse zumbi, iniciando uma guerra entre os sobreviventes de Rick e seus Salvadores que se estendeu até o final da 8ª temporada em 2018.

Agora, 11ª e última temporada de The Walking Dead, o antigo vilão é um homem mudado, especialmente por ter passado quase uma década atras das grades em Alexandria.

Negan já fez conspirações com Carol (Melissa McBride), lutou ao lado de Darryl (Norman Reedus) para por fim na Guerra dos Sussurradores, e até formou um relacionamento complicado com Maggie (Lauren Cohen), viúva de uma das mortes mais chocantes cometidas pelo ex-vilão.

O personagem ganhou tanta popularidade em suas 5 temporadas em The Walking Dead, que ganhará sua própria série em 2023, ao lado de Maggie, no spin-off The Walking Dead: Dead City.

Mas mesmo sendo tão querido pelos fãs, Negan teria uma participação bem mais curta originalmente.

Quanto tempo Negan ficaria em The Walking Dead

Durante a New York Comic-Con, Morgan falou sobre o que seria uma participação de três anos em The Walking Dead, com o ator tendo assinado originalmente para participar das temporadas 7, 8 e 9.

“Eu acho que, originalmente, seriam 3 anos, eu acho que esse era o plano. Eu tive uma conversa com Scott [produtor executivo da série], e foi tipo, ‘Você precisa estar nisso por pelo menos três anos se quer fazer parte dessa série’. Eu Fiquei tipo, ‘Isso parece bastante tempo.'”

Depois de fazer sua participação de estreia na 6ª temporada, Morgan participou em mais episódios de The Walking Dead que de qualquer outra de suas séries estreladas, incluingo Sobrenatural, Grey’s Anatomy e The Good Wife.

Morgan refletiu: “Eu nem imaginava que oito anos depois, ou algo assim, nós ainda estaríamos aqui. Que oito anos se passaram assim[…] Eu não posso acreditar que estamos aqui celebrando o final desta série como a conhecemos. É inacreditável para mim. Tiveram tantos tipos de repetições dessa série pelos anos, perdendo pessoas, pessoas voltando.”

O ator completou dizendo: “Tem sido uma caminhada do c#ralho, eu vou dizer isso. Obrigado a você, a todos vocês, por nos acompanharem todos esses anos também. Mais tempo do que estou aqui, com certeza.”

E por mais que seja o fim de The Walking Dead, ainda veremos Negan por mais um tempo em sua própria série spin-off, da qual Morgan parece sentir muito orgulho: “Nós estamos orgulhosos disso, e acho que vocês vão adorar”.

Enquanto esperamos a estreia de Dead City por volta de abril de 2023, o final de The Walking Dead tem episódios novos todo domingo na Star+.

Sobre o autor Gabriel Soldeira