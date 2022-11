The Walking Dead dá spoiler acidental e entrega morte do episódio final

Alerta de spoilers

The Walking Dead está chegando ao fim e parece que um dos atores do seriado não está contente com o rumo tomado pelo seu personagem.

A AMC divulgou mais de 30 fotos do final da série de The Walking Dead. Pelo menos três delas, incluindo uma imagem agora excluída do site de imprensa da rede, parecem dar spoilers a duas grandes revelações do episódio final do programa.

Entre as muitas fotos estão duas de Judith Grimes (Cailey Fleming) aparecendo viva. Essa é uma revelação bastante chocante, já que o penúltimo episódio da série terminou em um cliffhanger com Judith tendo levado um tiro e Daryl correndo pelas ruas cheias de zumbis para salvá-la.

No entanto, essas imagens podem ser uma forma inteligente da AMC enganar os fãs. Veja abaixo.

Fotos dão spoiler do fim de The Walking Dead

É difícil acreditar que a camisa de Judith não estaria coberta de mais sangue depois do ferimento de bala. Também parece difícil acreditar que Judith estaria de pé, movendo-se tão agilmente após sua lesão.

Talvez ela tenha uma experiência fora do corpo no final, bem como seu pai, Rick, fez em seu episódio final da série.

A terceira foto tem o maior spoiler em potencial.

À primeira vista, parece uma foto normal de Maggie (Lauren Cohan), Carol (Melissa McBride) e Princess (Paola Lázaro).

Mas os fãs foram rápidos em perceber que ela parece revelar a morte de um personagem. Se você olhar de perto, parece que Luke (Dan Fogler) está no chão. A foto já foi removida do site de imprensa da AMC, mas não antes que os fãs pudessem começar a compartilhá-la online.

The Walking Dead está disponível no Star+.

