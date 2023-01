The Walking Dead: Dead City terá ameaças únicas para Maggie e Negan

A AMC divulgou a sinopse oficial da derivada de The Walking Dead, protagonizada por Maggie e Negan, The Walking Dead: Dead City.

Com o final da série original, o universo de zumbis será continuado em outras produções, que são muito aguardadas pelo público.

The Walking Dead: Dead City ocorre anos após o final do programa principal. Maggie e Negan embarcarão em uma jornada perigosa por uma Manhattan isolada desde o início do apocalipse zumbi.

A dupla enfrenta novas ameaças, como um encontro com um notório assassino, ao mesmo tempo em que lida com turbulências pessoais de seu passado compartilhado. Confira abaixo a sinopse completa:

“Anos se passaram desde a última vez que vimos Maggie e Negan e agora eles devem formar uma aliança tênue para cumprir uma missão perigosa. Maggie e Negan viajam para a ilha de Manhattan, que, isolada desde o início do apocalipse, desenvolveu suas próprias ameaças únicas”.

“Enquanto estão na cidade, Maggie e Negan encontram nova-iorquinos nativos, fogem de um oficial com um passado conturbado e perseguem um notório assassino. Mas à medida que a dupla se aprofunda nas profundezas da cidade infestada de zumbis, torna-se evidente que os traumas de seu passado tumultuado podem ser uma ameaça tão grande quanto os perigos do presente”, conclui a sinopse.

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre Dead City

Não há muitos detalhes sobre The Walking Dead: Dead City, embora se passe anos depois do fim de The Walking Dead.

Maggie e Negan estão vagando pela cidade de Nova York, e explorando a gigante cidade infestada por zumbis e cheia de perigos.

Anteriormente intitulada Isle of the Dead, Dead City é descrita em um local “cheio de mortos e habitantes que fizeram da cidade de Nova York seu próprio mundo cheio de anarquia, perigo, beleza e terror”.

Gaius Charles também vai estrelar a série ao lado de Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan. Dead City é escrita por Eli Journé.

The Walking Dead: Dead City estreia em abril de 2023.

