The Walking Dead: Diretora explica como final da série ajuda os spin-offs

A série The Walking Dead está chegando ao fim cem sua 11ª temporada, e que promete emocionar muitos fãs com a grande jornada de personagens inesquecíveis.

No entanto, o universo de The Walking Dead está apenas começando a ser construído e ir adiante, com novas séries derivadas em desenvolvimento.

Continua depois da publicidade

A diretora Angela Kang, em recente entrevista, comentou como a série original ajuda os spin-offs, fechando um capítulo, mas ainda deixando uma porta aberta (via ScreenRant).

“A abordagem que tomamos foi como se tivéssemos que fechar este capítulo de alguma forma, mas está fechando um capítulo deixando uma porta aberta”, disse ela.

Kang ainda traz uma informação sobre a série derivada de Daryl, bem como de Maggie e Negan, que começarão logo com reviravoltas.

“Sem dizer muito, o spinoff de Daryl vai começar com uma grande reviravolta, e eu tenho certeza que Maggie/Negan também, então não é necessariamente vai ser exatamente o que você espera disso para aquilo”, concluiu.

Elenco de The Walking Dead

O que se sabe sobre as novas séries de The Walking Dead?

Embora The Walking Dead tenha tido um final adequado, o universo vai continuar com outras séries, expandindo ainda mais a ideia de pós-apocalipse.

O primeiro spin-off é intitulado Dead City, que terá Maggie e Negan como protagonistas, e que se passará em Nova York.

Kang sugere uma grande reviravolta logo nos primeiros episódios da série, que vai explicar o motivo dos personagens estarem em Nova York.

A segunda série derivada é de Daryl Dixon, que está sendo filmada na França. O seriado vai mostrar o personagem indo para o país contra sua vontade, sem saber como chegou lá.

A série promete se ligar com o final de The Walking Dead: World Beyond, que revelou variantes zumbis mais rápidas e agressivas.

O personagem ainda vai se encontrar com uma mulher chamada Isabelle, participante de um grupo religioso, e Quinn, que é um negociante do mercado negro.

Por sua vez, há um terceiro spin-off, que verá o retorno de Rick e Michonne, personagens que deixaram a série principal em temporadas anteriores.

A série deve explorar a história de amor entre os dois, e explicando a captura de Rick pelo CRM, enquanto Michonne está tentando encontrá-lo.

Enquanto os spin-offs não chegam, você pode conferir os episódios finais de The Walking Dead no Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.