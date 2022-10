Esposa de Norman Reedus estará em spin-off de The Walking Dead?

Após o desfecho de The Walking Dead, a história de Daryl continuará em uma série derivada. Recentemente, boatos afirmaram que Norman Reedus teria pressionado os produtores do spin-off a escalar a esposa Diane Kruger. Será que esses rumores têm base real? O ator discutiu o assunto em uma entrevista recente.

Vale lembrar que, atualmente, The Walking Dead exibe sua temporada final. Os últimos episódios adaptam as HQs da série e mostram a aguardada guerra entre a Commonwealth e as outras comunidades de sobreviventes.

Além do spin-off de Daryl, The Walking Dead ganhará mais uma série derivada. Batizado de Dead City, o derivado acompanhará as aventuras de Negan e Maggie por Nova York.

Revelamos abaixo tudo que Norman Reedus contou sobre a participação da esposa em sua série derivada; confira.

Norman Reedus discute a participação da esposa no spin-off de The Walking Dead

Em setembro de 2020, os showrunners de The Walking Dead anunciaram planos para a criação de um spin-off focado em Daryl e Carol.

Neste ano, no entanto, Melissa McBride decidiu deixar a produção. A atriz revelou que sua saída foi motivada pelo fato da nova série ser gravada na Europa.

O spin-off, então, foi reformulado para trazer apenas Daryl como protagonista. Em meados de outubro, os representantes da AMC revelaram que o derivado terá o título “Daryl Dixon”, e será ambientado na França.

Nas últimas semanas, boatos sobre a série deram o que falar nas redes sociais. Segundo os rumores, Norman Reedus teria pressionado os produtores de Daryl Dixon a escalar sua esposa, a atriz Diane Kruger, em um papel importante.

“Será uma oportunidade perfeita para manter a família unida nas gravações”, teria dito o ator em um e-mail enviado à AMC.

Em uma entrevista ao site The National Enquirer, o ator desmentiu os boatos, afirmando que eles não passam de invenções da imprensa.

“A última vez que eles escreveram sobre mim, falaram que eu estava desaparecido, perdido durante uma expedição no Congo. Então, não tenho reação a esse boato”, comentou o ator.

Diane Kruger, a esposa de Norman Reedus, é conhecida por performances em filmes como Bastardos Inglórios, A Lenda do Tesouro Perdido e Troia.

Ou seja: escalar a atriz em Daryl Dixon não seria apenas um favor para Norman Reedus. Afinal, Diane Kruger é bastante talentosa.

Norman Reedus conheceu Diane Kruger nas gravações do filme Sky, lançado em 2015. O casal assumiu o relacionamento em 2016, e dois anos depois, deu as boas-vindas à primeira filha (batizada de Nova).

O spin-off Daryl Dixon ainda não tem previsão de estreia. A temporada final de The Walking Dead é exibida, nos EUA, pela AMC. No Brasil, os episódios estão disponíveis no Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.