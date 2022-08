The Walking Dead: ESSA mania da série já está ficando ridícula

The Walking Dead tem uma tendência bastante peculiar de nunca referir-se aos zumbis por esse nome. Ao invés disso, cada série desse universo dá um nome diferente a essas criaturas e isso está ficando ridículo.

A longa lista de nomes de zumbis de The Walking Dead é um exemplo brilhante de construção de mundo de fantasia.

Continua depois da publicidade

Onde as comunidades estão agora isoladas sem qualquer meio de comunicação, cada uma desenvolve seu próprio vocabulário para descrever novos fenômenos, e somente quando os grupos se fundem é que descobrem essas diferenças.

The Walking Dead está comentando sutilmente sobre como os sobreviventes sem mídia de massa ou estrutura social perdem sua mentalidade de rebanho – irônico, dada a questão dos zumbis. Infelizmente, o primeiro episódio de Tales of the Walking Dead finalmente atinge a desvantagem inevitável da tendência de apelidos para os zumbis.

Quando Joe de Terry Crews conhece Evie de Olivia Munn, ela chama zumbis de toe-tags (“marcas nos pés” em tradução livre), em referência a como os cadáveres em um necrotério tradicionalmente teriam etiquetas de identidade amarradas nos dedos dos pés.

Não faz sentido usar esse nome

Por mais único que esse nome possa ser, é inventado a ponto de distrair. Os nomes “walker”, “biter” e “rotter” (andantes, mordedores e apodrecidos) são nomes intuitivos e autoexplicativos para os sobreviventes usarem ao descrever os mortos-vivos.

“Toe-tags” é exatamente o oposto. Definitivamente não é o primeiro nome que alguém inventaria para um zumbi.

Enquanto Tales of the Walking Dead pode argumentar que “toe-tags” combina com a personalidade peculiar de Evie, o nome parece mais com The Walking Dead trabalhando cada vez mais para gerar novos apelidos de zumbis.

Certamente, a única razão pela qual Evie não está usando algo menos estranho é porque outros personagens já os usaram.

No universo da TV de The Walking Dead , o rótulo “zumbi” não é mencionado. Na comic-con de Chicago de 2012, Lauren Cohan (atriz de Maggie) explicou que filmes clássicos de zumbis como Madrugada dos Mortos não existem no cânone ficcional de The Walking Dead, o que significa que a palavra nunca foi traduzida da cultura haitiana para uso generalizado.

Esta explicação foi posteriormente assinada pelo criador original, Robert Kirkman. Ao contrário do público, os personagens de The Walking Dead simplesmente não têm um ponto de referência comum para o que chamar esses monstros hediondos que ressuscitam dos mortos.

The Walking Dead pode ser assistido por meio do Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.