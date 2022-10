The Walking Dead mata personagem e muda os quadrinhos

Alerta de spoiler

A série The Walking Dead está em seus momentos finais, com a 11ª temporada próxima de encerrar totalmente o famoso seriado de zumbis. E com isso, o episódio 18 acabou matando um personagem diferente do que é visto nos quadrinhos.

Após tantos anos no ar, a hora de dar adeus ao seriado está próxima, embora os derivados ainda estão mantendo o universo The Walking Dead em pé.

“Um Xerife acorda de um coma para dar-se conta que o mundo está em ruínas, e deve liderar um grupo de sobreviventes para se manter vivo”, diz a sinopse da série.

Com Andrew Lincoln tendo liderado o elenco ao longo de nove temporadas, astro como Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Melissa McBride e Danai Gurira, também se fazem presentes.

Como Sebastian Milton morre na série?

Em 2019, na edição #192 do quadrinhos de The Walking Dead, o criador Robert Kirkman acabou chocando os leitores com uma decisão polêmica.

Carl acabou encontrando Rick morto e já como um zumbi, após ele ter sido assassinando por Sebastian Milton, que na série é interpretado por Teo Rapp-Olsson.

O roteirista anunciou que a próxima edição seria a última. No entanto, a grande diferença da série é que Rick não será morto por Sebastian, como nos quadrinhos.

Durante o episódio 18, Pamela e Sebastian são a favor de Commonwealth, quando Lance assume a culpa pelas ações de Sebastian que deixaram algumas pessoas mortas. Porém, Lance está preso.

Com raiva por Sebastian sua reputação, Max arma para o personagem, gravando-o falando uma grande besteira sobre os cidadãos da Commonwealth.

Max e Eugene tocam a fita no Founder’s Day, que é recebida com reações hostis do público que vive na Commonwealth, para o azar de Sebastian.

Após isso, Sebastian é visto sendo atacado por um zumbi, que começa a comê-lo pelo pescoço, antes que Judith Grimes pudesse matá-lo.

Quem pode morrer até o final da série?

É claro que quem pode morrer até o final da série ainda é um mistério, bem como o que vai acontecer para que The Walking Dead seja encerrada.

Desde a primeira aparição de Sebastian, foi especulado por parte do público que ele cumpriria os deveres dos quadrinhos, e mataria alguém que ocuparia o papel de Rick na Commonwealth.

Um dos personagens favoritos foi Aaron, assumiu o manto de Rick, e provavelmente orgulharia o personagem de Lincoln.

Porém, agora que Sebastian foi morto, a teoria que Aaron seria morto por ele é infundada, mas não é descartado que ele está a salvo.

Os episódios finais agora são imprevisíveis, pois ninguém realmente sabe o que pode acontecer, e como Rick Grimes poderia morrer na série.

Mesmo que o ator não esteja fazendo mais parte do elenco, os fãs estão ansiosos para saber como a morte de Rick poderia ser abordada no final.

The Walking Dead está disponível no Star+.

