The Walking Dead: Por que filmar Dead City foi “estranho” para Jeffrey Dean Morgan

Após o desfecho de The Walking Dead, Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan retornam no derivado Dead City, que estreia ainda neste ano na AMC. Protagonizada por Maggie e Negan, a série tem tudo para trazer o terror de volta ao universo dos zumbis. Em uma entrevista recente, Morgan afirmou que foi “estranho” filmar a produção.

O episódio final de The Walking Dead, batizado de Rest in Peace (Descanse em Paz), é importante lembrar, foi ao ar no dia 20 de novembro de 2022, pela AMC.

A série pode até ter chegado ao fim, mas o universo de The Walking Dead continua vivo com os vindouros spin-offs de Negan, Maggie, Rick, Michonne e Daryl.

Mostramos abaixo porque Jeffrey Dean Morgan achou “estranho” filmar o spin-off de The Walking Dead; confira!

Segundo Jeffrey Dean Morgan, filmar Dead City foi uma experiência “inusitada”

Em Dead City, The Walking Dead traz a ação para Manhattan. Em uma Nova York completamente infestada pelos zumbis, Maggie e Negan vivem as maiores aventuras de suas vidas.

Durante um papo com o site Entertainment Weekly, Jeffrey Dean Morgan – o intérprete de Negan – afirmou que as gravações de Dead City foram um tanto quanto “estranhas”.

Segundo o ator, a principal diferença entre as filmagens de The Walking Dead e as gravações de Dead City é a demanda dos episódios.

“Em Dead City, nós dois (Morgan e Cohan) ficamos no set o dia todo. E isso é bastante estranho! Na série original, o elenco era bem maior. Costumávamos trabalhar uns três dias em um episódio, e aí, passávamos para o outro”, disse o ator.

Lauren Cohan, a intérprete de Maggie, também falou sobre Dead City em uma entrevista recente. A atriz revelou que a série será um dos spin-offs mais assustadores de The Walking Dead.

“É muito assustador! Ela meio que retoma o clima de terror neste mundo, e por isso, estou muito animada para o lançamento”, disse a atriz em uma entrevista ao site Decider.

Assim como Jeffrey Dean Morgan, Cohan discutiu as diferenças entre as gravações de The Walking Dead e as filmagens de Dead City.

“Sentirei falta da Geórgia e de nossa equipe na Geórgia, mas acho que será uma mudança emocionante para os fãs. Vamos trazer um pouco de desconforto para esses personagens, e isso é muito saudável. Não que eles não estejam vivendo uma vida de desconforto, aliás, no apocalipse. Mas vê-los neste cenário totalmente novo muda completamente a situação”, explicou a atriz.

No Brasil, os episódios de The Walking Dead estão disponíveis na Star+. A série Dead City estreia em 18 de junho.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.