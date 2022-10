The Walking Dead recria icônica cena de Batman: O Cavaleiro das Trevas

Com o desfecho de The Walking Dead cada vez mais próximo, a série faz de tudo para oferecer ao público momentos de verdadeira emoção. Em “Variant” – o 18º episódio da temporada final, a produção deixou muitos fãs surpresos ao recriar uma das cenas mais memoráveis de Batman: O Cavaleiro das Trevas.

Os episódios finais de The Walking Dead adaptam as HQs da série e mostram a aguardada guerra entre a Commonwealth e as outras comunidades de sobreviventes.

Vale lembrar que, mesmo com o fim de The Walking Dead, o universo dos zumbis continua na AMC. A série já conta com dois spin-offs em exibição (Fear the Walking Dead e World Beyond), e em breve, deve ganhar mais produções derivadas.

Revelamos abaixo como a temporada final de The Walking Dead recria uma inesquecível cena de Batman: O Cavaleiro das Trevas; confira.

The Walking Dead surpreende os fãs com referência a Batman

Até hoje, Batman: O Cavaleiro das Trevas é considerado um dos melhores filmes da DC. Dirigido por Christopher Nolan, o longa traz a memorável performance de Heath Ledger como o Coringa.

O filme também conta com algumas das cenas mais icônicas da DC, e uma delas, serviu de inspiração para um importante momento de The Walking Dead.

Em “Variant”, Pamela Milton finalmente confronta Lance. O personagem deixa claro que sua intenção não era matar Sebastian, o filho da Governadora da Commonwealth.

Mesmo assim, Pamela não dá o braço a torcer. A antagonista, então, decide obrigar Lance a participar de um jogo perigoso.

No arrepiante interrogatório, Pamela pega uma moeda no bolso de Lance e a coloca nas mãos. E aí, a personagem força Lance a adivinhar em qual das mãos ficou a moeda.

Caso acertasse, Lance seria perdoado. Senão, provavelmente seria executado pelas forças da Commonwealth.

O fato de Pamela usar uma moeda para decidir o destino de Lance refere-se à insanidade de Harvey Dent – o Duas-Caras – em Batman: O Cavaleiro das Trevas.

No filme de Christopher Nolan, o vilão de Aaron Eckhart também usa uma moeda para decidir se mata uma vítima ou se a deixa viver.

A maneira que Dent usa a moeda está relacionada ao conceito de aleatoriedade. Para ele, pouco importante se suas vítimas são morrer ou continuar vivas.

Mesmo assim, é fácil perceber a conexão entre a jogada do Duas-Caras e a atitude de Pamela no 19º episódio da 11ª temporada de The Walking Dead.

No capítulo 16, Lance também utiliza a mesma moeda para decidir a execução dos residentes de Oceanside. Até o momento, o destino da comunidade permanece envolto em mistério.

A 11ª temporada de The Walking Dead é exibida nos Estados Unidos pela emissora AMC. No Brasil, a série está disponível no Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli