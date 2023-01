The Walking Dead: Série com Rick e Michonne tem previsão de estreia

A série derivada de The Walking Dead sobre Rick e Michonne é uma das mais aguardadas da franquia, e ganhou sua previsão para estrear.

O spin-off que ainda não possui título não será lançado até 2024, conforme revelado pela emissora AMC durante o Television Critics Association (via ComicBook).

The Walking Dead foi finalizada em 2022, e novas séries derivadas foram anunciadas, como uma de Daryl Dixon e Dead City, que reúne Negan e Maggie. O produtor Scott M. Gimple falou um pouco sobre as novas séries, e detalhou a derivada de Rick e Michonne.

“O universo de The Walking Dead vive! Para concluir Fear the Walking Dead, estamos entusiasmados em trazer a você uma de suas temporadas mais vibrantes, inventivas e emocionantes de sempre, enquanto desbrava novos caminhos com Maggie e Negan no manicômio da Manhattan pós-apocalíptica”, disse ele.

“Daryl Dixon está na França, um solitário que não pode se mover sozinho por este novo mundo perigoso, enfrentando inimigos cruéis e ameaças nunca antes vistas dos mortos-vivos”, acrescentou o produtor. “E Rick e Michonne, em uma saga romântica sobre o perigoso caminho que eles devem encontrar com uns aos outros, encurralados por uma nova civilização e hordas de mortos.”

Tudo o que sabemos sobre The Walking Dead: Rick e Michonne

Os fãs de The Walking Dead já estavam se preparando para o retorno de Rick Grimes por meio de uma trilogia prometida de longas-metragens lançados nos cinemas.

Mas, à medida que a realidade se estabeleceu gradualmente, esses planos foram reduzidos para uma minissérie de seis episódios para a TV.

Até o momento, o elenco conta com Andrew Lincoln como Rick e Danai Gurira no papel de Michonne.

A sinopse de Rick & Michonne promete uma “história de amor épica de dois personagens mudados por um mundo diferente”.

The Walking Dead pode ser assistido por meio do Star+.

