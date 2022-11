Fim de uma era: Explicamos o final de The Walking Dead

Alerta de spoiler

A série The Walking Dead chegou ao fim depois de 11 temporadas, emocionando muitos fãs e explicando o futuro da franquia na TV. Agora, a série de zumbis será continuada com seus derivados.

“Um Xerife acorda de um coma para dar-se conta que o mundo está em ruínas, e deve liderar um grupo de sobreviventes para se manter vivo”, diz a sinopse da série.

Com Andrew Lincoln tendo liderado o elenco ao longo de nove temporadas, astro como Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Melissa McBride e Danai Gurira, também se fazem presentes.

Explicamos o final de The Walking Dead, que representa o fim de uma era de uma das séries mais comentadas dos últimos anos.

Os personagens principais salvaram a Commonwealth?

A batalha final de The Walking Dead mostrou que os personagens principais estava dispostos a derrotar Pamela Milton e salvar a Commonwealth.

Os heróis acabam se infiltrando nos terrenos da personagem, para que possam executar seu grande plano. Eles são conduzidos aos Estates, distrito restrito onde Pamela se refugiou.

A decisão de Pamela condenou milhares de cidadãos da Commonwealth à morte. No entanto, Tomi acaba conseguindo salvar Judith Grimes no final.

Daryl Dixon discursa o que Rick proferiu nos quadrinhos da saga, tomando a frase “nós não somos os mortos-vivos” como a principal.

Ele convence os dois lados a baixarem as armas, e Pamela acaba perdendo seu apoio militar. A luta estaria encerrada até então.

Em seguida, Gabriel abre os portões da propriedade, permitindo o refúgio de cidadãos desesperados, assim concluindo o arco de redenção do personagem.

Com Pamela Milton derrotada, os zumbis que assolam a Commonwealth continuam sendo a única ameaça no final de The Walking Dead.

Como as variantes são impossíveis de controlar como os zumbis comuns, os sobreviventes atravessam com um caminhão através da horda para coletar gasolina de um depósito próximo.

Após chegarem, as pessoas queimam as propriedades, simbolizando uma mudança no regime social do local, onde os ricos não estão mais controlando a população.

Pamela ainda continuou viva por causa de Maggie

Maggie e Negan estavam presentes no final da série, e Negan deseja muito matar Pamela, para que pudesse se sacrificar pelo bem maior do grupo.

A motivação de Negan é muito diferente quando ele matou Alpha, pois matar um Sussurrador foi a tentativa do personagem de ganhar aceitação em Alexandria. Caso fosse matar Pamela, ele poderia melhorar o vínculo com Maggie e os outros.

Porém, Maggie se recusa a deixar Negan ir sozinho, e parece estar aceitando que o homem que matou Glenn, seu marido, está mudando.

Por outro lado, ela parece estar evitando que o filho de Negan e Annie cresça sem um pai, da mesma forma como seu filho cresceu sem a presença de Glenn.

Apesar do desejo de matar Pamela, Maggie e Negan se retiram após a situação mudar a favor de Mercer, que estava no controle da situação.

Negan parece sugerir que estava era uma grande punição ficar vivo e pensar sobre todos os crimes que cometeu, sendo um destino pior que a morte.

Pamela ainda tentou se matar após querer ser comida pelo cadáver reanimado de sua ex-assistente, mas Maggie foi rápida o suficiente para matar o zumbi.

O que acontece com Rosita no final da série?

O episódio final da série não conta com muitas baixas, apesar de Jules morrer rapidamente, assim como Luke em seguida.

Porém, muitos fãs pensaram que Rosita seria uma personagem que teria a morte mais chocante no final de The Walking Dead.

Isso acaba acontecendo fora da tela, mas isso acontece após ela, Gabriel e Eugene estarem fugindo do orfanato da Commonwealth, após resgatar Coco e outras crianças.

Rosita recebe uma mordida nas costas depois de ser inundada por zumbis. Ela acaba guardando o segredo para concluir a missão.

O cenário acaba recriando a morte de Andrea nos quadrinhos, que também manteve o ferimento em segredo. Tanto Rosita quanto Andrea, puderam curtir os últimos momentos com sua família.

Rosita e Eugene trocam um “eu te amo”, e a personagem revela que sua morte era iminente, com Eugene não podendo ajudá-la. Ele espera ela morrer, e indica que Eugene era o par perfeito para Rosita do que Gabriel jamais foi.

Saiba o que acontece no salto temporal da série

A série termina com um salto temporal, um ano à frente da prisão de Pamela Milton e do fogo que consumiu várias propriedades na Commonwealth. Ezekiel foi nomeado o novo governador do local.

Mercer agora é o braço direito de Ezekiel, enquanto Carol é a Diretora de Operações da Commonwealth, indicando um futuro próspero.

Eugene e Max continuam sendo um casal tranquilo e ambos possuem uma filha chamada Rosie, em homenagem a Rosita, que morreu na série. A jovem parece ser sua filha biológica, e não alguma criança resgatada do orfanato.

Além deles, há mais casais, como Yumiko e Magna, Mercer e Princess e Lydia e Elijah, que mantém o romance na série ainda vivo. E claro, há o vínculo entre Daryl e Connie, mas nenhuma indicação de que os dois realmente se amam.

Aaron, Jerry e Gabriel estão morando em Alexandria, com Gabriel assumindo a guarda de Coco, após a morte de sua mãe, Rosita.

Negan, além disso, revela o presente de Judith, a bússola roubada por ele de Judith ainda durante a nona temporada da série. Ela pede para que ele fique com a bússola.

Por sua vez, Maggie é líder da comunidade Hilltop, onde Judith e Negan se encontram, junto de Annie. A comunidade fez avanços na construção local durante um ano.

O retorno de Rick e Michonne

Rick acabou sendo deixado em um local deserto durante a nona temporada da série, justamente onde a cena do retorno se dá.

O personagem está vestindo uma jaqueta da CRM e carregando alguns suprimentos, tentando sobreviver sozinho e isolado do resto do mundo.

Michonne havia encontrado algumas botas em um barco, ainda na 10ª temporada. A cena mostra que o personagem havia jogado dentro da embarcação.

A personagem parece ser uma guerreira, que busca por Rick Grimes há algum tempo, definindo assim o futuro da série derivada entre os dois.

No entanto, a sequência termina com Rick sendo rendido por um helicóptero da CRM, que parece querer ele vivo, pois assim é muito mais valioso.

Os episódios finais de The Walking Dead podem ser conferidos no Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

