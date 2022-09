The Walking Dead: Veja o trailer final da última temporada

A AMC lançou o trailer final dos últimos episódios de The Walking Dead, a terceira parte da 11ª temporada marcará o aguardado final da série, e chegará em episódios semanais ao Star+ a partir do dia 2 de outubro.

O trailer mostra um pouco do que podemos esperar da conclusão em 8 episódios, podemos ver os os sobreviventes lutando por um futuro na Commonwealth, a sociedade governada por Pamela Milton (Laila Robins). Daryl (Norman Reedus) e Maggie (Lauren Cohan) estão liderando a luta contra o exercito de Lance Hornsby (Josh Hamilton) nos arredores da comunidade.

Enquanto isso, Carol (Melissa McBride) e Rosita (Christian Serratos) estão em meio ao caos e revolta dentro da Commonwealth, por conta dos crimes de Sebastian Milton (Teo Rapp-Olsson). No fim, a ameaça final é uma horda de zumbis especiais que não são vistos desde o começo da série.

Angela Kang, produtora executiva e showrunner da série, comentou sobre o final no talk show Talking Dead.

“Nós conversamos muito sobre quão longe esses personagens já chegaram. Onde nós achamos que eles vão pousar? O que nós pensamos que a história como um todo tem acontecido?[…] Nós, obviamente, não sabíamos exatamente quando a história acabaria quando começamos, e as pessoas se vieram ao longo do caminho, e nós meio que entendemos.”

Sobre os últimos episódios Kang disse: “Tem uma clara confiança emocional nisso, e nós realmente focamos bastante para ter certeza que tenha reviravoltas divertidas, ação e aventura. Mas ralmente, nós quisemos capturar o coração, porque eu acho que essa é a parte realmente importante da série.”

Veja o trailer dos episódios finais:

As variantes de zumbis vão surgir agora

Após 12 anos no apocalipse de The Walking Dead, o diretor e produtor executivo Greg Nicotero, revelou à EW:

“Nós meio que brincamos com isso como se pudessem ter certos caminhantes de certas regiões que poderiam ter habilidades diferentes do que visto anteriormente […] Nós meio que brincamos com a ideia de que alguns desses estão lá fora, e eles estão os encontrando agora.”

A 3ª parte da última temporada de The Walking Dead estreia no dia 02 de outubro pela Star+.

