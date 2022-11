The Walking Dead: Veja quando série de Negan e Maggie se passa

The Walking Dead chegou ao fim, mas a franquia está longe de acabar. Diversas séries derivadas estão em produção e uma delas é Dead City, sobre Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (Lauren Cohan) em Nova York. Vamos ver quando ela se passa na cronologia da franquia.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Cohan dá ao público uma pista sobre quando Dead City se passa no universo de Walking Dead.

Cohan diz que Dead City começa anos após a conclusão de The Walking Dead, embora não esteja claro quantos já se passaram.

“Quando começamos em Nova York, alguns anos já se passaram. Então, em minha mente, há essa esperança de renovação ao fim da tmeporada, de sair e explorar, como vimos ela fazer antes”, disse Cohan.

“Mas acho que dessa vez, em relação à sua família, é sobre permanecer em contato sobre o plano deles de construir novos caminhos e estradas. E família significa Daryl, Carol e todo o resto”, continuou a atriz de The Walking Dead.

The Walking Dead preparou séries derivadas

Embora o final de The Walking Dead tenha terminado de forma bastante feliz, apesar da morte de um personagem importante, as últimas cenas do episódio foram dedicadas à criação de futuros spin-offs.

Daryl deixa Alexandria, preparando sua série Daryl Dixon ambientada na Europa. Rick e Michonne são vistos lidando com suas próprias batalhas, deixando os fãs ansiosos por Rick e Michonne.

O final de Maggie é o mais ambíguo, com ela simplesmente dizendo: “Quero falar sobre o futuro. Há muito por aí para descobrir. E acho que é hora de fazermos isso”.

No entanto, Negan não foi visto no salto temporal de um ano depois que aconteceu após a batalha na Commonwealth, levando muitos espectadores a se perguntarem como ele será introduzido em Dead City.

