The White Lotus: Quem morreu? Explicamos o final da 2ª temporada na HBO

Na segunda temporada, o showrunner de The White Lotus transformou a série em algo muito mais atmosférico, com diversas camadas e genuinamente engraçada. O final surpreendente, é claro, trouxe mais mortes. Vamos mergulhar nele agora.

O final da segunda temporada cumpriu sua promessa ao revelar quais cadáveres estavam flutuando na água no episódio de estreia e, surpreendentemente, Tanya estava entre os mortos.

Ela descobriu que Quentin e seus amigos estavam planejando matá-la, então ela roubou a arma de Niccolo e matou todos eles, mas ela tropeçou ao sair do barco e acabou se afogando de qualquer maneira.

O final começa com Ethan ainda assombrado por visões de Harper brigando com Cameron. Albie, apaixonado, se oferece para levar Lucia de volta para Los Anges com ele, enquanto Dom percorre melancolicamente as fotos dele e de sua família agora fragmentada.

Tanya acorda no palazzo de Quentin e o pega sussurrando suspeitosamente com seus amigos enquanto ela desce para o café da manhã.

Um dos amigos de Quentin também a elogia por ter feito um novo amigo “tão tarde na vida”. Então a vida dela está prestes a acabar? Ela reclama que Portia desapareceu, mas a garota ainda está escondida em um quarto de hotel com Jack e enlouquece quando não consegue encontrar seu telefone, apesar das garantias de Jack. Ela também não conseguiu encontrá-lo no Instagram.

Valentina acorda ao lado de Mia, que a elogia pelo desempenho da noite anterior: “Você é boa”. Um farto Harper finalmente diz a Cameron no café da manhã: “Você é um idiota”.

Enquanto isso, Albie diz ao pai que precisa de cinquenta mil euros para comprar a liberdade de Lúcia presumivelmente.

Dom se recusa a princípio, mas Albie oferece ajudá-lo com a mãe. Valentina concorda em trazer Rocco de volta para a recepção, para o deleite de Isabella. Tanya volta para aquele quarto e olha para a foto de Quentin e do jovem Greg novamente e Quentin a vê. Ele diz que o nome do cowboy é Steve, embora Tanya insista que ele se parece com Greg, e ele a empurra porta afora antes que ela possa perguntar mais.

Flagrados

Ethan confronta Harper, insistindo que ela dormiu com Cameron para se vingar dele. Ela o lembra que encontrou uma camisinha no sofá e ele pediu que ela confiasse nele, então por que ele não pode confiar nela? Ele continua pressionando, então ela admite que tomou shots com Cameron no bar e voltou para o quarto deles e ele a beijou, mas foi só isso que aconteceu.

Ela chama isso de “um nada bêbado e estúpido”, mas Ethan ainda acha que ela está mentindo. Ele sai furioso, correndo para a praia para encontrar Cameron nadando na água.

Ele o acusa de tentar dormir com Harper, e eles entram em uma luta feroz, com eles se revezando segurando cada um debaixo d’água até que um cara o separe, mas Ethan dá um bom soco antes de ir embora.

Portia ainda não consegue encontrar seu telefone e fica confusa quando Jack diz a ela que Tanya já está em um barco de volta para o hotel, mas Jack apenas diz a ela para tomar uma bebida e relaxar.

No barco de volta, Quentin e seus amigos contam a Tanya o quanto eles têm que trabalhar para manter seus antigos palazzos, mas são interrompidos quando Portia liga para ela no telefone de Jack.

Tanya conta a Portia sobre o que viu Jack fazendo, e Portia conta o que Jack disse sobre Quentin precisar de dinheiro. De repente, Tanya está juntando as peças com a foto de Greg – e conforme o acordo pré-nupcial, se ela morrer, Greg fica com tudo.

“Temos que dar o fora daqui,” Tanya decide, assim como Jack puxa o telefone da mão de Portia. Ela quer voltar para o hotel, mas Jack garante que não há pressa. e Quentin diz a Tanya que eles ainda ficarão no mar por mais algumas horas.

Traições e reviravoltas

Daphne convida Ethan para sentar e conversar, e ele diz a ela que acha que algo aconteceu entre Cameron e Harper, mas ela não está muito preocupada com isso.

Ela o convida para se juntar a ela naquela ilha distante da praia, e a música se torna sedutora enquanto ele a segue na escuridão. O barco de Tanya chega, mas Quentin diz a ela que eles passarão o dia no barco e que Niccolo a acompanhará até a costa naquela noite em um bote.

Como Mia está se oferecendo para arrumar Valentina com “uma lésbica de verdade” como namorada, Giuseppe volta e não gosta que Mia tenha se sentado ao piano. Valentina informa que Mia está assumindo o cargo em tempo integral e ele é demitido.

Portia confronta Jack com a verdade – incluindo o que Tanya o viu fazendo com Quentin. Ele fica de mau humor e se oferece para levá-la de volta e então a ataca quando ela continua empurrando. Para piorar a situação, Tanya deixa cair o telefone na água.

Ela tenta confiar no capitão do barco, mas ele não fala uma palavra em inglês. Niccolo chega no bote e, de volta ao bar, Cameron sutilmente desliza para Lúcia um envelope cheio de dinheiro.

Ele e Daphne sentam-se ao lado de Ethan e Harper como se nada tivesse acontecido, e é muito estranho, pois Dom diz a Albie que fez o pagamento por Lucia. Albie já o defendeu com a mãe, mas Bert diminui o clima ao dizer que ficou um pouco animado quando Mia o abraçou agora há pouco.

Albie diz a Lucia que seu pai enviou o dinheiro, e ela o abraça calorosamente – mas ela parece um pouco em conflito. Durante o jantar no barco, Tanya fica de olho em Niccolo e na misteriosa bolsa preta que ele carrega, e ela para quando chega a hora de se juntar a ele no bote, pedindo mais vinho.

De volta ao quarto, Harper pergunta a Ethan para onde eles vão a partir daqui, e ele começa a beijá-la apaixonadamente, acidentalmente quebrando aquela escultura de cabeça assustadora enquanto eles vão para a cama.

A esposa de Dom realmente atende quando ele liga, mas, no caminho de volta, Jack para e acende um cigarro, dizendo a Portia que a levou ao aeroporto. Ele a avisa para não voltar ao hotel: “Essa gente é poderosa. Você não quer f*der com eles. Ele se afasta, jogando o telefone dela pela janela enquanto vai embora”.

Chacina no fim de The White Lotus

Tanya pega a bolsa de Niccolo e se tranca em um quarto, encontrando corda, fita adesiva e uma arma dentro.

Quando Niccolo entra, ela o mata com um tiro e sai soluçando, atirando descontroladamente e deixando um rastro de corpos em seu rastro.

Quando Quentin mortalmente ferido cai, ela pergunta a ele: “Greg está tendo um caso?”. Um dos amigos de Quentin escapa quando Tanya descobre que está sem balas, e Tanya se prepara para descer até o bote, só que ela escorrega e bate contra o bote antes de cair na água.

Vemos seu corpo sem vida flutuando na água enquanto uma música grandiosa toca.

Lucia acorda de manhã e sai do quarto de Albie sem dizer uma palavra. Daphne esbarra no cadáver de Tanya.

No aeroporto, os três homens Di Grasso observam uma bela jovem italiana, enquanto Cameron conforta uma Daphne trêmula com um beijo. Harper e Ethan se deleitam em sua paixão recém-reacendida.

Portia encontra Albie, que conta que encontraram um monte de cadáveres na água e em um iate. Eles trocam números enquanto, de volta à Sicília, as ensolaradas (e recém-ricas) Lucia e Mia caminham de braços dados – e cumprimentam Alessio, que era funcionário do hotel o tempo todo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.