The Witcher: Dublador dos jogos está triste com a série

A saída de Henry Cavill do elenco de The Witcher, série da Netflix, pegou muitos fãs de surpresa, visto que é um momento inesperado na produção. No entanto, os fãs mais assíduos sabiam que isso poderia acontecer algum dia.

Se o público ficou triste com algumas questões envolvendo a série, o dublador dos jogos também revelou certa tristeza com a produção.

Continua depois da publicidade

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse.

Junto com Henry Cavill no papel de Geralt de Rivia, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Henry Cavill como Geralt em The Witcher.

Dublador elogiou Cavill, mas está triste por ele sair

Em recente entrevista, Doug Cockle, dublador original dos jogos da saga, comentou sobre a saída de Henry Cavill do papel (via ScreenRant).

Cockle expressou estar triste com a saída do astro, apesar de ter elogiado Cavill por ter feito um bom trabalho com Geralt.

“Eu acho que é muito triste. E há muitas pessoas especulando sobre os motivos pelos quais ele decidiu sair, mas seja qual for o motivo, acho que é triste, porque Henry fez um trabalho fabuloso como Geralt de Rivia”, disse ele.

Antes mesmo de estrelar a série, Cavill já admitia ser um grande fã dos jogos e dos livros escritos por Andrzej Sapkowski, que são um sucesso atpe hoje.

Cavill quase ficou sem o papel na época, com a Netflix decidindo entre ele e Liam Hemsworth. Curiosamente, Hemsworth é quem vai substituir o astro nas próximas temporadas.

O ator, como um grande fã, ajudou a moldar a personalidade de Geralt na série, para o personagem ficar mais parecido com o material original.

Muito se especula sobre os motivos que levaram Cavill a sair da série, e a decisão do ator seria por conta da falta de fidelidade do material base.

Porém, o motivo mais plausível era sua agenda lotada, bem como a grande exigência que ele tinha com as filmagens do seriado.

The Witcher estreia sua terceira temporada em 2023 na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.