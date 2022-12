The Witcher: Henry Cavill terá um fim heroico na 3ª temporada

The Witcher é um dos maiores sucessos da Netflix, mas passará por uma reformulação após a terceira temporada, com Henry Cavill deixando o papel principal. No entanto, o ator e seu personagem terão um fim heroico no final do terceiro ano.

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse.

Junto com Henry Cavill no papel de Geralt de Rivia, o elenco da série é liderado por Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Revelamos abaixo sobre o fim heroico de Henry Cavill na terceira temporada de The Witcher, na Netflix; confira (via ScreenRant).

Henry Cavill como Geralt em The Witcher.

Criadora da série preparou uma despedida digna para o ator

Lauren Hissrich, criadora da série da Netflix, revelou que preparou uma despedida digna para Cavill, que será substituído por Liam Hemsworth na quarta temporada.

Segundo ela, a equipe quer honrá-lo como ele merece, e indicou que a terceira temporada é ainda mais fiel aos livros de Andrzej Sapkowski. O romance Tempo do Desprezo foi muito utilizado para a construção do roteiro do terceiro ano.

“Henry deu muito para o show e queremos honrá-lo adequadamente. O que é tão interessante é que a terceira temporada, para mim, é a coisa mais próxima que fizemos de uma adaptação individual dos livros”, disse ela. “Obviamente, não podemos fazer todas as páginas, mas Tempo do Desprezo nos deu tantos grandes eventos de ação, pontos da trama, momentos definidores dos personagens, grandes revelações de um grande mal.”

“Há tanta coisa para fazer que conseguimos ficar muito próximos dos livros. A grande virada de Geralt é abrir mão da neutralidade e fazer qualquer coisa para chegar até Ciri. E para mim, é a despedida mais heroica que poderíamos ter, mesmo que não tenha sido escrito para ser assim”, concluiu.

Com a saída de Cavill do papel, que é muito amado pelos fãs da série, Hemsworth assumirá uma grande responsabilidade de ser tão heroico quanto seu antecessor.

The Witcher estreia sua terceira temporada em 2023 na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.