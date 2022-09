The Witcher promete revelações em evento da Netflix; veja quando

A Netflix já anunciou algumas das atrações do seu evento global TUDUM, que acontecerá no dia 24 de setembro. A evento fará revelações sobre várias produções originais do serviço de streaming, e aparentemente os fãs de The Witcher já podem ficar empolgados.

A conta oficial da série no Twitter repostou o trailer do evento e comentou “O Continente tem MUITO para revelar no Tudum”.

Com o fim das filmagens da 3ª temporada, e a aparição de Henry Cavill no trailer do evento apresentando algo sobre os bastidores da série, The Witcher tem muito que ainda não compartilhou sobre sua nova etapa.

Detalhes sobre a trama, adições no elenco, data de estreia, tudo isso pode ganhar destaque no painel da série no evento. Além disso, a minissérie derivada The Witcher: Blood Origin também não possui data de lançamento definitiva.

O momento mais provável para vermos The Witcher no evento da Netflix será ás 14 horas do dia 24 de setembro, momento que deve tratar de produções dos Estados Unidos e Europa. Agora, o que será revelado ainda é um mistério.

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.

