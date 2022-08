Titãs pode ser cancelada na DC

De acordo com a Variety, a série Titãs corre o risco de ser cancelada, assim como Patrulha do Destino, outra série baseada em quadrinhos da DC.

Com tantas mudanças na Warner Bros. Discovery, as duas produções podem ter entrado para a “lista de corte” da empresa.

Apenas a série animada da Arlequina estaria segura. Vale lembrar que, embora Titãs seja disponibilizada pela Netflix no Brasil, a série é do catálogo da HBO Max nos Estados Unidos.

Titãs e Patrulha do Destino podem estar perto do fim

Titãs ganhará, em breve, uma quarta temporada, e também já conta com uma quinta temporada encomendada.

Ainda não está claro se o cancelamento poderia acontecer de forma abrupta, ou se a série teria a chance de fazer com que a quinta temporada fosse a última.

Obviamente, estas informações ainda não foram confirmadas pela Warner Bros. Discovery. Outros detalhes podem chegar em breve.

No Brasil, Titãs está na Netflix, enquanto Patrulha do Destino é do catálogo da HBO Max.

