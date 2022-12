Todo mundo está dizendo a mesma coisa sobre Recruta na Netflix

Protagonizada por Noah Centineo, a série Recruta está fazendo o maior sucesso na Netflix. Ambientada no mundo da espionagem e das conspirações governamentais, a trama de ação está no Top 10 da plataforma – e nas redes sociais, todos dizem a mesma coisa sobre a história.

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse oficial de Recruta na Netflix.

Além de Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei), o elenco de Recruta conta com Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory), Vondie Curtis-Hall (Romeu e Julieta), Colton Dunn (Superstore) e Fivel Stewart (Atypical).

Mostramos abaixo o consenso dos assinantes da Netflix sobre Recruta; confira – e veja se você compartilha da mesma opinião.

Para fãs da Netflix, Recruta é quase uma série da HBO

Nas redes sociais, os comentários de fãs de Recruta são majoritariamente positivos. Para muita gente, a série é tão boa, que nem parece ser da Netflix.

Por isso, em alguns comentários, os espectadores de Recruta dizem que a série de Noah Centineo é mais parecida com as produções do HBO.

“Recruta é uma ótima série! Estou chocada com o fato dela ser da Netflix, não do HBO”, comentou um fã no Twitter.

Segundo alguns espectadores, Recruta é mais uma prova da qualidade das produções originais da Netflix.

“Recruta é uma sólida série da Netflix. Divertida, esperta, dinâmica e com cenas decentes de ação. Enquanto as outras plataformas ganham terreno, a Netflix ainda se destaca”, comentou outra espectadora.

Porém, até mesmo os elogios à trama de Recruta são acompanhados de comentários negativos sobre o modelo de negócios da Netflix.

“Recruta é a melhor coisa que assisti na Netflix desde Ozark. Mas a Netflix, em geral, virou uma m*rda. É como se fosse o mySpace das plataformas”, brincou outro internauta.

O projeto de Noah Centineo não conquistou apenas o público anônimo, mas também ganhou o coração de famosos.

A drag queen americana The Vixen, participante da 10ª temporada de RuPaul’s Drag Race, também usou o Twitter para elogiar a série.

“Recruta na Netflix é muito boa! Espero que tenha uma 2ª temporada”, comentou a artista.

A série de ação e espionagem, finalmente, também causou uma forte impressão na crítica especializada. Atualmente, Recruta tem 75% de aprovação no Rotten Tomatoes.

“Noah Centineo encontra um protagonista carismático nessa divertida e eletrizante série de ação”, afirma a análise do crítico Richard Roeper, do site Chicago Sun-Times.

Recruta, com Noah Centineo, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.