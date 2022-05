Tom Cruise tem conexão com a série The Witcher e você não sabia

Existe uma conexão muito específica de Tom Cruise com The Witcher, série da Netflix. Você provavelmente nem sabia disso.

O Looper revelou, em uma nova matéria, a interessante curiosidade: os coordenadores de dublês de Tom Cruise trabalharam na primeira temporada de The Witcher.

Sim, Tom Cruise conta com uma equipe exclusiva de coordenadores de dublês. Ele começou a fazer isso ao longo da franquia Missão: Impossível, já que realiza praticamente todas as suas próprias acrobacias.

Ou seja, as mesmas pessoas que ajudaram Tom Cruise a realizar algumas de suas acrobacias mais insanas também fizeram com que as cenas de ação de The Witcher fossem incríveis.

Henry Cavill aprendeu muito com Tom Cruise

Essa conexão não veio do nada. Acontece que Henry Cavill, o astro de The Witcher, se tornou bem próximo da equipe de coordenadores de dublês enquanto trabalhava com Tom Cruise em Missão: Impossível – Efeito Fallout.

Aliás, Henry Cavill também realizou diversas acrobacias para essa produção, embora não tão insanas quanto as de Tom Cruise.

Essa conexão de Tom Cruise com Henry Cavill levou, por sua vez, a uma conexão com The Witcher, a série de sucesso da Netflix.

Vale lembrar que também teremos Missão: Impossível 7 e Missão: Impossível 8, mas Henry Cavill não estará no elenco.

No momento, o astro está ocupado com as gravações da terceira temporada de The Witcher, que será lançada pela Netflix em breve.

Em The Witcher, Henry Cavill interpreta Geralt, um conhecido personagem dos livros e dos jogos. O ator recebe elogios pelo papel, principalmente por sua grande dedicação física.

No Brasil, The Witcher está agora disponível pela Netflix.