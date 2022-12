Traição: Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada na Netflix

Alerta de spoilers

O astro de Demolidor, Charlie Cox retorna à Netflix para uma nova minissérie, intitulada Traição. Vamos ver tudo o que você precisa saber sobre o seriado de espionagem.

“Assombrado por uma espiã russa de seu passado, o novo chefe do serviço secreto britânico se vê obrigado a questionar tudo e todos ao seu redor. Segredos, mentiras e relações diplomáticas virão à tona”, diz a sinopse de Traição.

A obra mostra um jovem assumindo a chefia do serviço secreto britânico. Após uma tentativa de homicídio contra o ex-chefe do MI6, Adam comanda o serviço secreto da Inglaterra, mas coloca sua família na rota do perigo.

O personagem nega ser um agente duplo, enquanto uma espiã russa quer um favor de Adam, após ela ter feito um jogo sujo para ele assumir o MI6.

Revelamos, abaixo, tudo o que sabemos sobre a possível segunda temporada de Traição na Netflix. Confira!

Traição já foi renovada para a 2ª temporada?

Traição, até o presente momento, não foi renovada para a segunda temporada na Netflix. Além disso, ela foi vendida como uma minissérie, diminuindo as chances de vermos uma continuação.

Dito isso, a situação pode mudar. Loki, do Disney+, por exemplo, também era uma minissérie e agora vai ganhar uma segunda temporada.

Se Traição retornar para uma segunda temporada, um anúncio não chegará até fevereiro de 2023, e isso significa que os episódios completos não serão lançados até meados de 2024, no mínimo.

Assumindo que Traição seja renovada pela Netflix, consideramos que pelo menos parte do elenco principal retornará, e isso inclui Olga Kurylenko como Kara, Oona Chaplin como Maddy Lawrence, Ciarán Hinds como Sir Martin Angelis, Tracy Ifeachor como Dede, Avital Lvova como Irina Belova.

Claro, se você já terminou a primeira temporada, saberá que Charlie Cox definitivamente não voltará ao programa, mesmo sendo a estrela principal do primeiro ano. E isso porque Adam Lawrence está morto após os eventos do final da primeira temporada.

Traição está disponível na Netflix.

