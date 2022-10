Trailer de Titãs introduz um dos maiores vilões da DC

A HBO Max lançou um novo trailer para a 4ª temporada de Titãs. O vídeo introduz o vilão Lex Luthor, e a guerra entre os heróis e a Igreja do Sangue. A série chega no Brasil pela Netflix.

Uma das séries mais populares da DC está quase chegando para uma nova temporada após quase um ano. Titãs é uma reinvenção em live-action da mitologia dos Jovens Titãs, e segue o Asa Noturna e sua equipe enfrentando várias ameaças.

A 4ª temporada vai introduzir vilões importantes da galeria dos Titãs, como o Irmão Sangue e seu culto sobrenatural, e a Mãe Sangue, que será uma vilã secundária dos novos episódios. A temporada também trará um dos maiores vilões da DC, Lex Luthor, interpretado por Titus Welliver.

Falta menos de um mês para a chegada dos novos episódios na HBO Max dos Estados Unidos, e o novo trailer mostra um pouco mais do que podemos esperar da série que ainda não tem data de estreia no Brasil.

Confira o novo trailer:

As revelações do novo trailer de Titãs

O trailer já confirma que a 4ª temporada de Titãs fará um mergulho profundo no sobrenatural e no misticismo.

Além disso, já havia sido anunciado que Lex Luthor e o Superboy teriam um arco importante no novo ano da série, e as novas imagens confirmam que o vilão estará envolvido com a Igreja do Sangue. O trailer também nos permitiu ver o visual da Jinx (Lisa Ambalavanar), outra vilã da DC que está fazendo sua estreia na série, com mais detalhes.

Mais um mistério do trailer é que algo está acontecendo com Mutano, que declarou que, desde sua chegada a Metrópolis “coisas estranhas estão acontecendo [com ele]” e que “eles estão tentando dizer algo” para o herói.

Mesmo sem ter seu futuro garantido, o novo trailer mostra que a 4ª temporada de Titãs tem muito potencial. O novo ano da série trará um novo formato, sendo dividido em duas partes.

A nova temporada chega no dia 3 de novembro na HBO Max americana. A série está disponível no Brasil pela Netflix.

