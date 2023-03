Treta: Astro de The Walking Dead não aceita desaforo em trailer na Netflix

Treta mais que justifica seu título no trailer divulgado pela Netflix. A nova série é estrelada por ninguém menos que Steven Yeun, o Glenn de The Walking Dead.

Junto com essa primeira prévia, o streamer também revelou uma data de estreia de 6 de abril. O seriado será composto por 10 episódios, com duração aproximada de 30 minutos cada.

A série segue as consequências de uma interação nas ruas, quando um fecha o outro no trânsito. O empreiteiro fracassado Danny Cho (Steven Yeun) bate de frente com a empresária Amy Lau (Ali Wong) após a confusão. À medida que sua briga continua, ela começa a impactar suas próprias vidas e relacionamentos.

Mais sobre Treta

A série é estrelada por Yeun e Wong e conta com Joseph Lee, Young Mazino, David Choe, Patti Yasutake, Maria Bello, Ashley Park, Justin H. Min, Mia Serafino, Remy Holt, Andrew Santino e Rek Lee.

Lee Sung Jin (Undone, Dave, Tuca & Bertie) criou e produziu Treta, juntamente com os produtores executivos Yeun, Wong e Jake Schreier.

Matthew Medlin atua como produtor. A série é uma produção da A24.

“Ali Wong, Steven Yeun, A24 e Netflix. É uma equipe dos sonhos, e estou honrado em colaborar com eles”, disse Lee em um comunicado quando a série foi revelada pela primeira vez.

Treta chega em 6 de abril na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.