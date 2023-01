Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada de A Lenda de Shahmaran

Sucesso na Netflix, a série A Lenda de Shahmaran surpreendeu ao superar alguns dos maiores hits da plataforma, liderando o Top 10 do streaming – mesmo sem qualquer tipo de divulgação. Quem já conferiu a surpreendente 1ª temporada quer saber: a produção turca será renovada para um segundo ano?

“Shahsu vai a Adana para uma palestra e vê a oportunidade perfeita de confrontar o avô distante. Mas acaba envolvida em uma lenda”, diz a sinopse oficial de A Lenda de Shahmaran na Netflix.

O elenco de A Lenda de Shahmaran é formado inteiramente por atores da Turquia, e é liderado por Serenay Sarıkaya, Burak Deniz e Mustafa Uğurlu.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de A Lenda de Shahmaran na Netflix; confira!

A Lenda de Shahmaran terá 2ª temporada na Netflix?

Pelo menos até o momento, nem a Netflix e nem os showrunners de A Lenda de Shahmaran se manifestaram sobre uma potencial 2ª temporada da produção turca.

No entanto, os fãs não precisam ficar de luto: isso não significa que a série foi cancelada, ou que não terá mais episódios.

Como A Lenda de Shahmaran acaba de estrear na Netflix, a plataforma ainda tem um bom tempo para definir se renova ou encerra a produção turca.

Em via de regra, a Netflix avalia dois aspectos para decidir o destino de suas produções originais: orçamento e audiência.

Não conhecemos o orçamento de A Lenda de Shahmaran, mas como a série aposta em elementos sobrenaturais para contar sua história, podemos concluir que a maior parte dos gastos da Netflix foi para os efeitos especiais.

Como citamos acima, o elenco de A Lenda de Shahmaran é formado inteiramente por atores da Turquia, cujos salários são bem mais modestos do que os dos astros de Hollywood que protagonizam os projetos da plataforma.

Em relação à audiência, A Lenda de Shahmaran tem arrasado no mundo inteiro. De acordo com o site Decider, a série figura no Top 10 de 13 países, incluindo o Brasil e, é claro, a Turquia.

Esses países representam alguns dos maiores mercados da Netflix, o que aumenta as chances de A Lenda de Shahmaran ser renovada para um segundo ano.

Atualmente, A Lenda de Shahmaran é a terceira série mais vista pelos brasileiros na Netflix, perdendo apenas para Todo Dia a Mesma Noite (que fala sobre o incêndio da boate Kiss) e Chiquititas.

Em conclusão, A Lenda de Shahmaran tem boas chances de ser renovada pela Netflix. Resta aguardar pelo pronunciamento oficial da plataforma, que pode acontecer nos próximos meses.

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de A Lenda de Shahmaran na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.