Veja quando novas séries de Star Wars chegam ao Disney+

Uma nova matéria da Vanity Fair trouxe as previsões de lançamento para as próximas séries de Star Wars, do Disney+.

Primeiro, é claro, teremos Obi-Wan Kenobi, cujo lançamento já havia sido anunciado para 27 de maio no Disney+.

Continua depois da publicidade

Depois, acontecerá a estreia de Andor, que agora está prevista para o final do verão norte-americano, ou seja, possivelmente entre julho e agosto.

A terceira temporada de The Mandalorian, que está em produção, chegará ao Disney+ no final de 2022 ou início de 2023.

Por fim, também teremos Ahsoka, que está prevista para algum momento de 2023. Outros projetos também estão em desenvolvimento para o Disney+, mas ainda não contam com previsão de lançamento.

Como mencionado anteriormente, a próxima série de Star Wars a ser lançada no Disney+ é Obi-Wan Kenobi, que chega em 27 de maio.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.