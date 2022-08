Vídeo de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder revela a missão de Galadriel

O novo vídeo de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, revela a missão da personagem Galadriel.

A Amazon Prime Video divulgou um vídeo dos bastidores, mostrando o visual incrível do Mundo Élfico durante a Segunda Era da Terra-média (via ComicBook).

O showrunner Patrick McKay comentou sobre o período em que a série se passará, abordando que a história merecia ser contada.

“A Segunda Era é a grande história não filmada em todo o lendário de Tolkien, com a forja dos anéis e a Última Aliança, e sentimos que essa era a história que merecia ser contada”, disse o showrunner.

Morfydd Clark, atriz da personagem explica que Galadriel está em uma grande missão há mais de 1000 anos.

“Galadriel está em busca há mais de 1000 anos vasculhando a Terra-média em busca desse mal indescritível, não descoberto e muito real”, diz a atriz.

Veja o vídeo, abaixo.

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

