Vilão de série de O Senhor dos Anéis é comparado com rapper famoso

Prestes a estrear no Amazon Prime Video, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder tem agitado a internet. Os novos trailers da série revelaram aspectos importantes da história, introduziram figuras queridas e confirmaram a presença de um icônico vilão – que para muitos espectadores, é a cara de um dos rappers mais famosos da atualidade.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder serve como uma espécie de prólogo para os filmes de Peter Jackson. A trama é ambientada na Segunda Era da Terra-Média, milênios antes dos eventos de O Hobbit.

A vindoura série do Prime Video também se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Veja abaixo por que os fãs de O Senhor dos Anéis estão comparando o vilão de Os Anéis de Poder com um famoso rapper; confira.

Sauron de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder é a cara do Eminem

O trailer mais recente de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder introduz uma figura misteriosa, que deve se estabelecer como o grande antagonista da história.

Embora o Prime Video ainda não tenha confirmado, tudo indica que esse vilão é Sauron – o Senhor de Mordor na trilogia de Peter Jackson.

No entanto, o personagem aparece com um visual bem diferente. Sauron troca sua icônica armadura por uma simples túnica, e surge pela primeira vez com um rosto “relativamente humano”.

Em O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, Sauron é interpretado pelo ator britânico Anson Boon.

Com apenas 22 anos, Boon é conhecido por filmes como o aclamado drama de guerra 1917, e por A Despedida.

Sauron deveria ter uma aparência imponente e assustadora, mas de acordo com as reações dos fãs nas redes sociais, o personagem tem semelhanças inegáveis com o rapper Eminem.

“Vocês também estão sentindo uma vibe de Eminem nesse ‘Sauron’ que aparece no trailer de O Senhor dos Anéis?”, perguntou um fã no Twitter.

Para outros espectadores, o novo Sauron de O Senhor dos Anéis deveria ser “ainda mais bonito”.

“Por que ele está parecendo com o Eminem? Achei que sua forma ‘bela’ seria ainda mais ‘bela. Acho que a de Shadow of Mordor é melhor. Além disso, adoro o clichê dos vilões de beleza impressionante. O Griffith de Berserk é outro exemplo”, analisou outro fã.

Na postagem, o espectador faz referência ao game Shadow of Mordor e ao anime Berserk.

Além disso, muitos fãs de O Senhor dos Anéis fizeram trocadilhos com as músicas de Eminem e edições do trailer de Os Anéis do Poder com as canções do rapper.

“O verdadeiro Slim Sauron, por favor, se levante”, brincou outro fã, em uma referência à música The Real Slim Shady, de Eminem.

Para conferir o Sauron/Eminem em ação, basta aguardar o lançamento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder.

A série chega ao catálogo internacional do Amazon Prime Video em 2 de setembro de 2022.

