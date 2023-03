Vincent D’Onofrio, de Demolidor, diz que vai chutar o traseiro do Homem-Aranha

Vincent D’Onofrio, o Rei do Crime na série Demolidor, prometeu que lutará com o Homem-Aranha (Tom Holland) no MCU.

Durante sua participação na GalaxyCon, neste sábado (25), o ator disse (via Comic Book) que: “Eventualmente, eu vou chutar o traseiro do Homem-Aranha”.

D’Onofrio reprisará o personagem na nova série do Demolidor, Daredevil: Born Again, que está sendo desenvolvida pelo Disney+. Quem sabe os caminhos do Rei do Crime e do Teioso acabem se cruzando na atração…

Charlie Cox como Matt Murdock em Demolidor.

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5 da Marvel, que começou com Homem-Formiga 3. Por enquanto, não há detalhes sobre a trama.

Charlie Cox retorna como Matt Murdock, o Demolidor; Vincent D’Onofrio interpreta novamente o Rei do Crime , e Jon Bernthal reprisará o papel de Justiceiro.

Outros atores da série Demolidor da Netflix não devem retornar. Deborah Ann Woll e Elden Henson, que interpretaram Karen Page e Foggy Nelson, respectivamente, não estão na listagem do elenco da série do Disney+. Também não está claro se esses personagens serão reformulados ou removidos da história.

A nova série do Demolidor terá os roteiristas Jill Blankenship e Grainne Godfree, ambos da série Arrow.

Blankenship trabalhou na série Naomi, enquanto Godfree já escreveu episódios de outras séries do Arrowverso, como The Flash e Legends of Tomorrow.

Daredevil: Born Again estreia em 2024 no Disney+.

