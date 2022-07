Virgin River: Trailer da 4ª temporada indica reviravolta para Mel e Jack

A Netflix divulgou o primeiro trailer da quarta temporada de Virgin River, que é muito aguardada pelos fãs.

A produção retrata uma enfermeira que se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina, e o processo de adaptação é o enredo da produção.

Continua depois da publicidade

Os 12 novos episódios vão mostrar a protagonista enfrentando um novo dilema: ela não sabe quem é o verdadeiro pai de seu bebê. A paternidade do bebê gerará conflitos e mudanças no seu relacionamento com Jack.

“Apesar de não saber se seu bebê pertence a seu falecido marido Mark ou Jack, Mel começa a quarta temporada com uma sensação de otimismo”, de acordo com a sinopse oficial divulgada pelo streaming.

Surpresas no futuro de Virgin River

A showrunner da série prometeu algumas respostas nesse quarto ano de Virgin River.

“O público ficará genuinamente surpreso com quem está por trás de tudo isso”, disse a showrunner de Virgin River, Sue Tenney, ao TV Insider. Ela acrescentou: “Se tivermos a revelação real [na 4.ª temporada], isso detalharia mais como tudo isso estava entrelaçado. A trama dessa história remonta a primeira temporada, então é um tecido conjuntivo que passa por quatro temporadas.”

A série é uma adaptação da saga de livros da autora Robyn Carr, que conta com 20 volumes, cujo título do primeiro é exatamente o nome da cidade onde a trama se passa.

Vale lembrar que a Netflix já confirmou a produção da quinta temporada de Virgin River.

A quarta temporada de Virgin River chega à Netflix no próximo dia 20 de julho.

Sobre o autor Redação