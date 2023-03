Voo 370: O que aconteceu a Blaine Gibson, que buscava o avião que desapareceu

Voo 370: O Avião que Desapareceu é o mais recente documentário da Netflix. A obra examina o mistério do voo da Malaysia Airlines que desapareceu em 8 de março de 2014.

O Boeing 777, que transportava 227 passageiros e 12 tripulantes, viajava de Kuala Lumpur para Pequim quando suas comunicações de radar foram desligadas e de repente mudou de rumo. A aeronave nunca foi encontrada.

Há várias pessoas que falam sobre o evento na série de três partes da Netflix, e Blaine Gibson é uma delas.

Destroços do voo apareceram em vários locais. Os primeiros foram encontrados em uma ilha no Oceano Índico, em 2015, e outros também foram descobertas na Tanzânia, Moçambique, África do Sul, Madagascar e Maurícias.

Gibson e Richard Godfrey, um engenheiro britânico, fizeram de sua missão tentar encontrar uma resposta para o desaparecimento, e Gibson viajou pelo Oceano Índico e áreas próximas por anos, a fim de encontrar destroços do MH370.

Gibson ainda procura pelo avião desaparecido

Em 2016, Gibson disse à CNN que estava ansioso para continuar procurando pelo MH370:

“Até que eu ou outra pessoa encontre o avião e a verdade sobre o que aconteceu com ele e os passageiros, vou continuar. A pesquisa deve continuar, não pode parar quando a área de pesquisa atual estiver esgotada. Temos que resolver esse mistério.”

A busca pelos destroços do MH370 foi cancelada em janeiro de 2017 pelas autoridades.

A Sky News informou em dezembro de 2022 que Gibson e Godfrey encontraram um pedaço de destroços em Madagascar, eles acreditam que os destroços fazem parte da porta da aeronave e o encontraram na posse de um pescador na área.

Gibson e Godfrey acreditam que os novos destroços mostram que o avião foi derrubado deliberadamente por um piloto.

De acordo com uma reportagem do The Times, Gibson ainda está procurando por destroços e vive de mochileiro enquanto viaja pelo Sudeste Asiático. Gibson mantém seu paradeiro privado desde 2016 por causa do nível de ameaças que recebeu quando iniciou sua busca por destroços do MH370.

Em sua conversa com o The Times, Gibson compartilhou que encontrou mais destroços que ele acredita serem do MH370: “Agora eu tenho mais alguns detritos, está começando a esquentar novamente e, com a perspectiva de uma nova busca que pode encontrar o avião e a verdade, algumas pessoas estão ficando bastante preocupadas”.

Gibson foi atingido por ameaças de morte e trollagem por anos, mas ele disse à publicação que tenta não se deixar afetar por isso: “Eles apenas tentam derrubar minha credibilidade quando tudo o que fiz foi coletar detritos de um pescador que o tinha colocado em seu quintal por cinco anos e não sabia o que era”.

Ele acrescentou: “Há certos elementos na Malásia, tipos de máfia, que parecem ser muito contra mim e contra a busca e meus esforços. Fui difamado, seguido e intimidado por eles, mas isso não me impediu. Isso apenas me fez agir com cautela.”

Apesar de ter optado por permanecer na clandestinidade para sua segurança, Gibson fez uma aparição no documentário da Netflix, onde falou de suas descobertas.

Voo 370: O Avião que Desapareceu já está disponível na Netflix.

