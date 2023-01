Wandinha continua quebrando recordes na Netflix

A série Wandinha é um grande sucesso na Netflix, e continua quebrando recordes na plataforma, mesmo ter sido lançada ainda em novembro.

Sendo uma das séries mais populares do streaming, Wandinha está crescendo ainda mais nos números, e continua ocupando o top 10 da Netflix no Brasil.

De acordo com as novas métricas divulgadas pela empresa, a série foi transmitida 5,3 bilhões de minutos durante sua primeira semana, de 28 de novembro a 4 de dezembro (via ComicBook).

Ainda no final de 2022, Wandinha havia contabilizado 1,237 bilhão de horas assistidas. Ainda em dezembro, dos dias 19 a 25 de dezembro, a série foi assistida por 117 milhões de horas.

O seriado superou Dahmer: Um Canibal Americano em horas assistidas, e ficou apenas atrás da quarta temporada de Stranger Things, que conta com 1,87 bilhão de horas assistidas.

Jenna Ortega como Wandinha

Série se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou recentemente a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como poderia ser a história da segunda temporada de Wandinha, embora a renovação seja iminente.

Wandinha está disponível na Netflix.

