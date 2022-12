Wandinha pode ser renovada para a 2ª temporada em breve

A série Wandinha é um grande sucesso da Netflix, que está no top 10 do Brasil, ocupando a primeira posição do streaming. Mesmo ainda não tendo sido anunciada a segunda temporada, a plataforma planeja renovar o seriado em breve.

Em um novo relatório do Deadline, a renovação de Wandinha parece inevitável, devido ao grande sucesso da produção.

Continua depois da publicidade

O streaming pode anunciar a segunda temporada ainda no ano novo, com os produtores procurando novos roteiristas (via ScreenRant).

Além disso, a Netflix já está buscando locais para que a segunda temporada possa ser gravada, e possam ser bem diferentes.

Por enquanto, mesmo que um dos executivos da empresa revele que o streaming esteja otimista, a Netflix não se posicionou sobre o assunto.

Jenna Ortega é a protagonista de Wandinha.

Série se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou recentemente a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como poderia ser a história da segunda temporada de Wandinha, embora a renovação seja iminente.

Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.