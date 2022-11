Warrior Nun vai ter 3ª temporada na Netflix? Veja o que sabemos

A segunda temporada de Warrior Nun já foi lançada na Netflix, e os fãs estão ansiosos para mais episódios da série estrelada por Alba Baptista.

A série é baseada na HQ homônima, criada por Ben Dunn. Na Netflix, Warrior Nun é um projeto de Simon Barry, conhecido por produções como Van Helsing e Ghost Wars.

“Uma jovem acorda no necrotério com superpoderes e descobre que faz parte de uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios”, afirma a sinopse oficial de Warrior Nun.

O elenco da série conta com Alba Baptista, a namorada de Chris Evans, Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea, Toya Turner, Emilio Sakraya, e vários outros astros.

Série vai ganhar uma 3ª temporada?

A Netflix ainda não renovou a série para uma terceira temporada, e deve esperar como ficará a audiência do segundo ano para avaliar uma potencial renovação.

Warrior Nun não é uma das séries mais vigentes da plataforma, e estreou próxima de outras produções que possuem grande apelo do público, The Crown e Manifest.

Normalmente, o streaming leva quatro semanas para tomar uma decisão entre renovar ou cancelar alguma série.

Em uma entrevista em 2020, o criador Simon Barry comentou que gostaria de fazer mais temporadas da série, caso tivesse a oportunidade (via Radio Times).

“Bem, eu não diria que é um número difícil. Essas coisas tendem a se revelar quando a história começa a parecer que está crescendo”, disse ele.

“Você quer encontrar um ponto em que possa terminar. Com Warrior Nun, eu daria uma janela porque ainda estamos muito no início do processo de desenvolvimento. Qualquer coisa entre cinco e sete temporadas seria adorável”, concluiu Barry.

Como ainda não foi renovada, é difícil dizer qual seria a data de lançamento de uma possível terceira temporada de Warrior Nun.

Dado que a pandemia do Covid-19 tenha atrapalhado a produção da série, caso seja renovada, a série provavelmente seria lançada em 2024.

Além disso, é bem provável que atores como Alba Baptista, Kristina Tonteri-Young, Thekla Reuten e outros principais possam retornar, caso haja uma terceira temporada.

A segunda temporada de Warrior Nun está disponível na Netflix.

