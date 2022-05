Young Sheldon finalmente mostra personagem como conhecemos em The Big Bang Theory

Apesar de trazer inúmeras referências sobre a série original, Young Sheldon demorou cinco temporadas para apresentar o George sobre o qual ouvimos falar em The Big Bang Theory. Isso finalmente aconteceu no 22º episódio desse quinto ano.

No capítulo em questão, os pais de Sheldon, Mary e George, perdem seus empregos. O pai fica extremamente preocupado com as finanças, visto que nem terminaram de pagar pela casa.

Continua depois da publicidade

No episódio final da temporada, Mary decide se recompor e encontrar um novo emprego para os dois, enquanto George permanece desanimado.

Ela propõe que eles trabalhem na mercearia local, mas George rejeita sua sugestão, dizendo que será embaraçoso para ele. Então, enquanto Mary procura um novo meio de renda, George decide ficar em casa, relaxar, assistir TV e beber – exatamente como seu filho e sua esposa o descreveram em The Big Bang Theory. Mais uma revelação da série derivada acerca da original.

Young Sheldon e The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.