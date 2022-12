Young Sheldon ignora melhor história de The Big Bang Theory

A série Young Sheldon um grande sucesso que exibe sua sexta temporada. No entanto, o seriado acabou ignorando a melhor história de The Big Bang Theory.

“Sheldon Cooper tem 9 anos e salta quatro cursos para entrar diretamente no instituto, juntamente com seu irmão mais velho, mas menos inteligente do que ele. A vida no ensino médio não será fácil: seus pares, seus pais e seus vizinhos não o entendem”, diz a sinopse.

O elenco do seriado conta com Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, e outros.

Revelamos abaixo a história de The Big Bang Theory que Young Sheldon ignorou na sexta temporada; confira.

Iain Armitage como Sheldon

Série ignorou momento em que Sheldon foi ao hospital de helicóptero

Conforme é revelado no episódio nove da segunda temporada de The Big Bang Theory, Sheldon teve que ser transportado de helicóptero para o hospital. O motivo se deu quando ele sofreu com queimaduras de radiação enquanto construía um scanner.

Sheldon ainda tinha 12 anos quando isso aconteceu, a mesma idade que ele possui atualmente na sexta temporada de Young Sheldon.

O foco de Sheldon, no momento, é construir um banco de dados de concessões, mas tem um tempo limitado após complicações com a East Texas Tech.

Além disso, o spin-off está pulando a história de The Big Bang Theory também por conta de Missy, pois inclui a morte de sua cobaia Snowball.

Visto como a série está fazendo seu caminho, é improvável que Young Sheldon mostre Sheldon Cooper indo ao hospital de helicóptero.

Young Sheldon e The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.