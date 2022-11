Young Sheldon resolve o maior mistério da série

Young Sheldon, série de comédia familiar que serve como prelúdio de The Big Bang Theory, está exibindo sua sexta temporada. O seriado deve chegar ao fim na próxima temporada, para assim engatar com sua produção original.

Enquanto há muito o que acontecer durante o sexto ano, Young Sheldon acabou resolvendo o maior mistério da série, que não foi resolvido na quinta temporada.

“Sheldon Cooper tem 9 anos e salta quatro cursos para entrar diretamente no instituto, juntamente com seu irmão mais velho, mas menos inteligente do que ele. A vida no ensino médio não será fácil: seus pares, seus pais e seus vizinhos não o entendem”, diz a sinopse.

O elenco do seriado conta com Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, e outros.

O que aconteceu com o professor Sturgis em The Big Bang Theory?

O professor John Sturgis nunca apareceu em The Big Bang Theory, e nem ao menos foi mencionado uma única vez na série original.

Mesmo que ele tenha contribuído para moldar a infância de Sheldon no Texas, permanece incerto o que aconteceu com ele após Young Sheldon.

Como ele era uma pessoa com idade avançada, a menos que estivesse doente, é provável que ele ainda fosse próximo de Sheldon quando o gênio ganhou o Prêmio Nobel de Física.

Também é curioso porque Sheldon nunca visitou Sturgis nas vezes em que esteve no Texas, para mostrar mais o passado do personagem.

O professor Sturgis deixou a East Texas Tech pouco antes de Sheldon começar a faculdade em Young Sheldon, afastando o contato com o jovem.

Caso Sturgis tivsesse ficado em Waxahachie, no Texas, isso teria explicado por que Sheldon não o agradeceu em seu discurso durante a premiação do Nobel de Física.

Visto que os dois acabaram se reconectando na sexta temporada, isso deixa uma incoerência para o final de The Big Bang Theory, justamente no discurso de Sheldon.

Mesmo que ambos não tenham se falado por anos, é improvável que Sheldon tenha esquecido de Sturgis com o passar do tempo.

Young Sheldon está disponível no HBO Max.

