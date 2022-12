10 filmes imperdíveis da Netflix em 2023

O Pálido Olho Azul terá algumas exibições no cinema em 2022. O longa, por outro lado, só chega ao catálogo da Netflix no início de 2023. Na verdade, o filme de suspense e terror é o primeiro lançamento do rol da plataforma no próximo ano. Com Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas) no papel principal, o longa acompanha a investigação de um misterioso assassinato.