10 Pokémon de Scarlet & Violet que precisam aparecer no novo anime

Como você já pôde perceber, Ceruledge é a contraparte “obscura” de Armarouge. O Pokémon é exclusivo do game Violet, considerado um dos melhores do game. Do tipo Fantasma/Fogo, Ceruledge se destaca por suas ótimas estatísticas de batalha e por seu visual sinistro, que oferece uma vibe bem mais “maliciosa” que a versão do Scarlet.