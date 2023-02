10 stand-ups para ver na Netflix após especial de Whindersson Nunes

Nascido no Recife, o comediante Rodrigo Marques é famoso por sua participação no programa A Culpa é do Cabral, exibido pela emissora Comedy Central. Famoso por seu humor inédito e original, Marques conta a história de uma viagem bem bizarra para Fernando de Noronha, fala sobre seus traumas e aborda outros temas no especial O Inimigo do Nível.