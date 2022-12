10 vezes em que Harry Potter foi vilão nos filmes

Harry passou anos sofrendo nas mãos de Dudley, o filho dos Dursley. No entanto, o site CBR considera “bullying” a reação do protagonista em A Ordem da Fênix. No filme, o protagonista intimida Dudley com seus poderes mágicos. De acordo com a publicação, a atitude do personagem não é muito diferente das ações dos alunos da Sonserina em Hogwarts.