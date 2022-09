7 atores de O Senhor dos Anéis que também são da Marvel

Em O Senhor dos Anéis: As Duas Torres e O Retorno do Rei, o ator neozelandês Karl Urban interpreta Éomer, o líder dos Cavaleiros de Rohan. Assim como Cate Blanchett, o ator aparece em Thor: Ragnarok. No filme do MCU, Urban interpreta Skurge, um dos maiores aliados de Hela após a invasão de Asgard.