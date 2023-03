7 atores que foram afetados pela maldição do Oscar

Em 2003, Adrien Brody se tornou o artista mais jovem a levar o Oscar de Melhor Ator. O astro foi premiado por sua emocionante performance no filme O Pianista (na foto acima). Esse foi o último prêmio de destaque da carreira do ator nos cinemas. Logo após O Pianista, Brody lançou o suspense Crimes de um Detetive. Detonado pela crítica, o filme garantiu apenas 29% de aprovação no Rotten Tomatoes.