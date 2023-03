7 bruxos de Harry Potter que provam que não há só heróis na Grifinória

Quando aparece, principalmente nos flashbacks, James Potter é caracterizado como um jovem valentão e um tanto quanto desagradável. De acordo com a matéria do ScreenRant, o grande “pecado” de James Potter é o fato do pai de Harry ter transformado a vida estudantil de Snape em um verdadeiro inferno, com bullying constante. E não é só isso: a insistência do personagem em ficar com Lily, também segundo o site, é problemática.