A Casa do Dragão: Os momentos mais chocantes que acontecem antes da série

Morto pelo trono É dito no mundo criado por George R. R. Martin, que o rei que se corta no Trono de Ferro não é apto para governar, visto que o rei não deve relaxar, tampouco se exaltar enquanto governa, mantendo a compostura a fim de pensar no bem maior. Eis que Maegor não apenas se cortou, como foi encontrado morto perfurado pelas lâminas do Trono de Ferro.