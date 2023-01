A épica 2ª temporada de Vikings: Valhalla estreia na Netflix; saiba tudo

Junto com a divulgação do trailer oficial da 2ª temporada de Vikings: Valhalla, a Netflix compartilhou também a sinopse oficial dos novos episódios. “Perseguidos e em fuga, nossos lendários heróis vikings se veem forçados a testar suas ambições e bravura em mundos além dos fiordes da Escandinávia. Inimigos novos e antigos aguardam Freydis, Leif e Harald nos confins do mundo. Mais uma vez, a busca por poder e novos lugares para conquistar é incessante."