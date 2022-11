Nas primeiras temporadas de Supernatural, Nicki Aycox interpretou Meg Masters, uma personagem inesquecível. Após deixar o elenco da série, a atriz atuou no thriller neo-noir A Estranha Perfeita. No filme de suspense, Aycox contracenou com Halle Berry e Bruce Willis. A atriz interpretou Grace, uma das melhores amigas da protagonista Rowena. Sua performance recebeu muitos elogios do público.