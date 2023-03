A Lição e os melhores k-dramas de suspense para assistir na Netflix

Ambientado no complexo mundo da política sul-coreana, Tramas do Passado é uma série de suspense a la Borgen: O Reino, o Poder e a Glória. A série acompanha a história de Kim Seo-hui, uma jovem que, após sofrer com a morte do pai e o desaparecimento do marido, se junta ao detetive Jo Tae-sik em busca da verdade, ingressando na Assembleia Nacional da Coreia do Sul.